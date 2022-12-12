Водіїв закликають бути обережними на дорогах, у зв'язку з ожеледицею. Вдень передають мокрий сніг та дощі.
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Якою буде погода в Україні 13 грудня
В Укргідрометцентрі передають, що вночі невеликий сніг падатиме у більшості західних областей. У той час, як у південній частині країни та східних областях слід чекати дощів.
Удень по всій території країни, крім західних регіонів, сніжитиме та дощитиме. У більшості центральних, Сумській та Харківській областях будуть значні опади, попереджають синоптики, а також налипання мокрого снігу.
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Погода у містах країни станом на 13 грудня
- Ужгород – -3...-1
- Львів – -3...-1
- Івано-Франківськ – -4...-2
- Тернопіль – -4...-2
- Чернівці – -3...-1
- Хмельницький – -3...-1
- Луцьк – -4...-2
- Рівне – -4...-2
- Житомир – -4...-2
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – +2...+4
- Миколаїв – +2...+4
- Херсон – +2...+4
- Сімферополь – +5…+7
- Кропивницький – -3...-1
- Черкаси – -3...-1
- Чернігів – -3...-1
- Суми – -3...-1
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – +2...+4
- Запоріжжя – +2…+4
- Донецьк – +5...+7
- Луганськ – +4...+6
- Харків – +2...+4
- Київ – -3...-1
Прогноз погоди на 13 грудня / Карта Укргідрометцентру