Водіїв закликають бути обережними на дорогах, у зв'язку з ожеледицею. Вдень передають мокрий сніг та дощі.

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Якою буде погода в Україні 13 грудня

В Укргідрометцентрі передають, що вночі невеликий сніг падатиме у більшості західних областей. У той час, як у південній частині країни та східних областях слід чекати дощів.

Удень по всій території країни, крім західних регіонів, сніжитиме та дощитиме. У більшості центральних, Сумській та Харківській областях будуть значні опади, попереджають синоптики, а також налипання мокрого снігу.

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Погода у містах країни станом на 13 грудня

  • Ужгород – -3...-1
  • Львів – -3...-1
  • Івано-Франківськ – -4...-2
  • Тернопіль – -4...-2
  • Чернівці – -3...-1
  • Хмельницький – -3...-1
  • Луцьк – -4...-2
  • Рівне – -4...-2
  • Житомир – -4...-2
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – +2...+4
  • Миколаїв – +2...+4
  • Херсон – +2...+4
  • Сімферополь – +5…+7
  • Кропивницький – -3...-1
  • Черкаси – -3...-1
  • Чернігів – -3...-1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – +2...+4
  • Запоріжжя – +2…+4
  • Донецьк – +5...+7
  • Луганськ – +4...+6
  • Харків – +2...+4
  • Київ – -3...-1

Прогноз погоди на 13 грудня
Прогноз погоди на 13 грудня / Карта Укргідрометцентру