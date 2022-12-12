Водіїв закликають бути обережними на дорогах, у зв'язку з ожеледицею. Вдень передають мокрий сніг та дощі.

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Якою буде погода в Україні 13 грудня

В Укргідрометцентрі передають, що вночі невеликий сніг падатиме у більшості західних областей. У той час, як у південній частині країни та східних областях слід чекати дощів.

Удень по всій території країни, крім західних регіонів, сніжитиме та дощитиме. У більшості центральних, Сумській та Харківській областях будуть значні опади, попереджають синоптики, а також налипання мокрого снігу.

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Погода у містах країни станом на 13 грудня

Ужгород – -3...-1

Львів – -3...-1

Івано-Франківськ – -4...-2

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -3...-1

Хмельницький – -3...-1

Луцьк – -4...-2

Рівне – -4...-2

Житомир – -4...-2

Вінниця – -3...-1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – -3...-1

Черкаси – -3...-1

Чернігів – -3...-1

Суми – -3...-1

Полтава – -3...-1

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +2...+4

Київ – -3...-1



Прогноз погоди на 13 грудня / Карта Укргідрометцентру