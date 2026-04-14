Сильный ветер накроет Украину: в каких регионах объявили опасность
- До конца суток 14 апреля в Украине ожидаются сильные порывы ветра в нескольких областях, включая Львовскую, Ивано-Франковскую, и восточные регионы.
- ГСЧС предупреждает о возможных перебоях в работе коммунальных, энергетических предприятий и трудностях в движении транспорта.
До конца суток 14 апреля в ряде областей ожидаются сильные порывы ветра. Непогода может осложнить работу некоторых предприятий и движения транспорта.
Об этом информирует ГСЧС Украины.
Какую опасность прогнозируют в эти сутки?
Синоптики Укргидрометцентра предупредили об ухудшении погодных условий до конца суток 14 апреля.
В ряде областей, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, и восточных регионах ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
В ГСЧС отметили, что из-за таких погодных условий возможны перебои в работе коммунальных, энергетических и строительных предприятий, а также трудности в движении транспорта.
Соблюдайте правила безопасности и будьте осторожны!,
– призвали в ГСЧС.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Стоит ли ждать ухудшения погоды?
По прогнозам синоптиков, с 16 апреля Украину накроют умеренные дожди – такая погода ожидается на крайнем западе. Кое-где возможна гроза и туман утром и вечером.
18 – 19 апреля дожди пройдут уже в южных регионах и в Крыму, а в центральных, восточных и южных областях прогнозируют сильные порывы ветра.