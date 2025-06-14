В то же время температура будет местами теплой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
В Украине синоптики прогнозируют небольшие, днем на востоке, юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, также местами возможны грозы. В то же время на территории западных областей осадков не прогнозируют.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 24 градусов тепла.
На юго-западе Украины синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла. В Карпатах ночью, по данным Укргидрометцентра, будет от 4 до 9 градусов тепла, а днем показатели будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла.
Какая будет температура в крупных городах
- Киев +20...+22;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Винница +22...+24;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +18...+20.
Погода в Украине на 15 июня / Карта Укргидрометцентра