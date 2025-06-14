В то же время температура будет местами теплой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

В Украине синоптики прогнозируют небольшие, днем на востоке, юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, также местами возможны грозы. В то же время на территории западных областей осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 24 градусов тепла.

На юго-западе Украины синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла. В Карпатах ночью, по данным Укргидрометцентра, будет от 4 до 9 градусов тепла, а днем показатели будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

Какая будет температура в крупных городах

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +21...+23;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +18...+20;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +18...+20.


Погода в Украине на 15 июня / Карта Укргидрометцентра