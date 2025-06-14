Водночас температура буде місцями теплою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

В Україні синоптики прогнозують невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, також місцями можливі грози. Водночас на території західних областей опадів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень очікується від 19 до 24 градусів тепла.

На південному заході України синоптики прогнозують до 27 градусів тепла. У Карпатах вночі, за даними Укргідрометцентру, буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень показники коливатимуться від 15 до 20 градусів тепла.

Яка буде температура у великих містах

Київ +20...+22;

Ужгород +24...+26;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +21...+23;

Вінниця +22...+24;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +20...+22;

Суми +19...+21;

Полтава +20...+22;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +18...+20;

Харків +18...+20.



Погода в Україні на 15 червня / Карта Укргідрометцентру

