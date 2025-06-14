Водночас температура буде місцями теплою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Коли в Україні буде найбільша спека
Якою буде погода в Україні
В Україні синоптики прогнозують невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, також місцями можливі грози. Водночас на території західних областей опадів не прогнозують.
Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень очікується від 19 до 24 градусів тепла.
На південному заході України синоптики прогнозують до 27 градусів тепла. У Карпатах вночі, за даними Укргідрометцентру, буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень показники коливатимуться від 15 до 20 градусів тепла.
Яка буде температура у великих містах
- Київ +20...+22;
- Ужгород +24...+26;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +18...+20;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +18...+20.
Погода в Україні на 15 червня / Карта Укргідрометцентру