В Карпатах ожидается мокрый снег: прогноз погоды до конца недели

До конца текущей недели в большинстве областей Украины пройдут дожди. На Правобережье значительно похолодает, тогда как на Востоке и Юго-Востоке страны столбики термометров превысят +20 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Дожди пройдут почти повсеместно

По прогнозу синоптиков, в период с 16 по 18 октября в большинстве регионов Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди. При этом в Карпатах в пятницу местами возможен дождь с мокрым снегом.

При этом в ночные часы температура воздуха составит +7…+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. При этом теплее будет в восточных и юго-восточных областях: днем потеплеет до +21 градуса.

В конце рабочей недели на Правобережье станет прохладнее. Синоптики отметили, что ночью там температура воздуха снизится до +3…+9 градусов, а днем составит +8…+14 градусов.

В Карпатах ночью ожидается похолодание до 0 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +1…+6 градусов.

Напомним, дождливую погоду в Украину принес циклон с Черного моря. Синоптики прогнозировали, что на Западе будет прохладнее всего. Однако во второй половине недели заморозки будут отступать.