Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные с сайта Укргидрометцентра.

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Какой будет погода в Украине 17 ноября

В Укргидрометцентре отметили, что 17 ноября по всей Украине будет переменная облачность с прояснениями и без дождей. В то же время незначительные осадки все же могут выпасть в Крыму как днем, так и ночью.

Температура воздуха ночью опустится до +2 – -3 градусов. Днем прогнозируется повышение температуры до +5 – +11 градусов.

Холоднее всего в этот день будет на Закарпатье, где ночью ожидают снижения температуры до -3 градусов, а теплее всего – на Юге Украины, где столбики термометра могут подняться до +11 градусов.

Ожидается юго-западный и юго-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Поэтому жителям всех областей нашего государства следует подготовиться к порывам ветра и не одеваться легко на улицу.

В Киевской области также будет без осадков и с переменной облачностью. В столице Украины, городе Киеве, ночная температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, а дневная – от +7 до +9 градусов.

Какая температура будет по городам Украины

Киев +7...+9

Ужгород +7...+9

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +7...+9

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +7...+9

Луцк +6...+8

Ровно +7...+9

Житомир +7...+9

Винница +7...+9

Одесса +9...+11

Николаев +8...+10

Херсон +8...+10

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +7...+9

Чернигов +7...+9

Сумы +6...+8

Полтава +7...+9

Днепр +7...+9

Запорожье +7....+9

Донецк +6...+8

Луганск +5...+7

Харьков +5...+7



Прогноз погоды в Украине 17 ноября / Карта Укргидрометцентра