Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные с сайта Укргидрометцентра.
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Какой будет погода в Украине 17 ноября
В Укргидрометцентре отметили, что 17 ноября по всей Украине будет переменная облачность с прояснениями и без дождей. В то же время незначительные осадки все же могут выпасть в Крыму как днем, так и ночью.
Температура воздуха ночью опустится до +2 – -3 градусов. Днем прогнозируется повышение температуры до +5 – +11 градусов.
Холоднее всего в этот день будет на Закарпатье, где ночью ожидают снижения температуры до -3 градусов, а теплее всего – на Юге Украины, где столбики термометра могут подняться до +11 градусов.
Ожидается юго-западный и юго-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Поэтому жителям всех областей нашего государства следует подготовиться к порывам ветра и не одеваться легко на улицу.
В Киевской области также будет без осадков и с переменной облачностью. В столице Украины, городе Киеве, ночная температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, а дневная – от +7 до +9 градусов.
Какая температура будет по городам Украины
- Киев +7...+9
- Ужгород +7...+9
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +6...+8
- Ровно +7...+9
- Житомир +7...+9
- Винница +7...+9
- Одесса +9...+11
- Николаев +8...+10
- Херсон +8...+10
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +7...+9
- Чернигов +7...+9
- Сумы +6...+8
- Полтава +7...+9
- Днепр +7...+9
- Запорожье +7....+9
- Донецк +6...+8
- Луганск +5...+7
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды в Украине 17 ноября / Карта Укргидрометцентра