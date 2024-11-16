Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані з сайту Укргідрометцентру.

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Якою буде погода в Україні 17 листопада

В Укргідрометцентрі зазначили, що 17 листопада по всій Україні буде мінлива хмарність з проясненнями та без дощів. Водночас незначні опади все ж можуть випасти у Криму як вдень, так і вночі.

Температура повітря вночі опуститься до +2 – -3 градусів. Вдень прогнозується підвищення температури до +5 – +11 градусів.

Найхолодніше цього дня буде на Закарпатті, де вночі очікують зниження температури до -3 градусів, а найтепліше – на Півдні України, де стовпчики термометра можуть піднятися до +11 градусів.

Очікується південно-західний та південно-східний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Тож жителям усіх областей нашої держави слід підготуватися до поривів вітру та не вдягатися легко на вулицю.

У Київській області також буде без опадів та з мінливою хмарністю. У столиці України, місті Києві, нічна температура коливатиметься від +1 до +3 градусів, а денна – від +7 до +9 градусів.

Яка температура буде по містах України

Київ +7...+9

Ужгород +7...+9

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +7...+9

Чернівці +7...+9

Хмельницький +7...+9

Луцьк +6...+8

Рівне +7...+9

Житомир +7...+9

Вінниця +7...+9

Одеса +9...+11

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +7...+9

Черкаси +7...+9

Чернігів +7...+9

Суми +6...+8

Полтава +7...+9

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +6...+8

Луганськ +5...+7

Харків +5...+7



Прогноз погоди в Україні 17 листопада / Карта Укргідрометцентру