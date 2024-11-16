Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані з сайту Укргідрометцентру.
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Якою буде погода в Україні 17 листопада
В Укргідрометцентрі зазначили, що 17 листопада по всій Україні буде мінлива хмарність з проясненнями та без дощів. Водночас незначні опади все ж можуть випасти у Криму як вдень, так і вночі.
Температура повітря вночі опуститься до +2 – -3 градусів. Вдень прогнозується підвищення температури до +5 – +11 градусів.
Найхолодніше цього дня буде на Закарпатті, де вночі очікують зниження температури до -3 градусів, а найтепліше – на Півдні України, де стовпчики термометра можуть піднятися до +11 градусів.
Очікується південно-західний та південно-східний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Тож жителям усіх областей нашої держави слід підготуватися до поривів вітру та не вдягатися легко на вулицю.
У Київській області також буде без опадів та з мінливою хмарністю. У столиці України, місті Києві, нічна температура коливатиметься від +1 до +3 градусів, а денна – від +7 до +9 градусів.
Яка температура буде по містах України
- Київ +7...+9
- Ужгород +7...+9
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +6...+8
- Рівне +7...+9
- Житомир +7...+9
- Вінниця +7...+9
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +7...+9
- Чернігів +7...+9
- Суми +6...+8
- Полтава +7...+9
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +6...+8
- Луганськ +5...+7
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні 17 листопада / Карта Укргідрометцентру