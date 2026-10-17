Дожди пройдут почти по всей Украине: где на выходных пригреет до +21

В эти выходные, 17 и 18 октября, в большинстве областей Украины пройдут дожди различной интенсивности. Из-за притока теплых и влажных воздушных масс с юго-востока и из Черноморского региона в отдельных областях также возможны туманы

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на выходные

Суббота, 17 октября

В западных областях будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем осадки прекратятся. Местами будет туман. Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, а днем прогреется лишь до +8…+13 градусов.

На севере страны также ожидается облачная погода, но без осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 градусов, а днем столбики термометров покажут +12…+17 градусов.

В центральных областях ночью местами возможен туман. Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.

В южных регионах страны утром и днем пройдут дожди, местами будет образовываться туман. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, а днем достигнет +10…+15 градусов.

На востоке страны возможен небольшой дождь только днем местами в Харьковской области. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Воскресенье, 18 октября

В западных областях местами снова будут идти дожди. На Буковине и в Прикарпатье днем возможны значительные осадки. Местами ожидается туман. Ночью температура составит +6…+11 градусов, а днем – +9…+15 градусов.

На севере страны дожди прогнозируются в Киевской и Черниговской областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.

В центральных регионах в течение суток будет облачно и дождливо. Днем местами возможна гроза, а в отдельных районах – туман. Температура воздуха ночью будет в пределах +7…+12 градусов, а днем поднимется до +15…+21 градуса.

В южных областях и Крыму ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В Крыму и Приазовье осадки будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, а днем потеплеет до +13…+18 градусов.

В восточных областях днем местами будет идти дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+13 градусов ночью и +16…+21 градуса днем.