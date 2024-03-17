Уже скоро в Украине снова почувствуют похолодание. О том, где будет снежить и какие прогнозы говорят синоптики, информирует 24 Канал.

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Какой будет погода в течение следующих дней

По данным Укргидрометцентра, в течение 18 марта часть областей охватит дождь и снег. Говорится, что такие явления будут фиксироваться в основном в западных регионах, а также местами в центральных.

Погода в воскресенье будет облачной с прояснениями, ветер северо-западный со скоростью около 5 – 10 метров в секунду. На Западе температура воздуха будет колебаться преимущественно от 1 до 5 градусов тепла.

В то же время в восточных областях максимальный показатель температуры воздуха будет достигать 12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта / Карта Укргидрометцентра

В понедельник, 19 марта, в западных, а также центральных областях местами будет небольшой дождь и снег. В частности, погода в этих регионах будет в основном облачной с прояснениями, температура воздуха будет колебаться в пределах 0 – 7 тепла.

В этот день специалисты также прогнозируют облачность с прояснениями.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / Карта Укргидрометцентра

Уже 20 марта синоптики также предупреждают о похолодании, особенно это будет касаться западных и центральных, а также северных областей.

По всей Украине эксперты прогнозируют дождь, который местами будет опадать вместе со снегом. На Западе температура будет колебаться от 0 до -2 ночью и от 2 до 9 тепла днем. Направление ветра будет северо-западное со скоростью ориентировочно 3 – 8 метров в секунду.

В восточных регионах температура воздуха будет достигать от -1 до +5 ночью, а также от +5 до +12 днем.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра

Предупреждают об опасности

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил, что в течение 15 – 19 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реку Днепр в городе Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Из-за этого объявлен І уровень опасности – желтый.