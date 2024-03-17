Уже скоро в Україні знову відчують похолодання. Про те, де сніжитиме та які прогнози кажуть синоптики, інформує 24 Канал.

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Якою буде погода протягом наступних днів

За даними Укргідрометцентру, упродовж 18 березня частину областей охопить дощ та сніг. Мовиться, що такі явища фіксуватимуться здебільшого у західних регіонах, а також подекуди у центральних.

Погода у неділю буде хмарною з проясненнями, вітер північно-західний зі швидкістю близько 5 – 10 метрів за секунду. На Заході температура повітря коливатиметься переважно від 1 до 5 градусів тепла.

Водночас у східних областях максимальний показник температури повітря сягатиме 12 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня / Карта Укргідрометцентру

У понеділок, 19 березня, в західних, а також центральних областях місцями буде невеликий дощ та сніг. Зокрема, погода у цих регіонах буде здебільшого хмарною з проясненнями, температура повітря коливатиметься у межах 0 – 7 тепла.

У цей день фахівці також прогнозують хмарність з проясненнями.

Прогноз погоди в Україні на 19 березня / Карта Укргідрометцентру

Вже 20 березня синоптики також попереджають про похолодання, особливо це стосуватиметься західних та центральних, а також північних областей.

По всій Україні експерти прогнозують дощ, який подекуди опадатиме разом зі снігом. На Заході температура коливатиметься від 0 до -2 вночі та від 2 до 9 тепла вдень. Напрямок вітру буде північно-західний зі швидкістю орієнтовно 3 – 8 метрів за секунду.

У східних регіонах температура повітря сягатиме від -1 до +5 вночі, а також від +5 до +12 вдень.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру

Попереджають про небезпеку

Крім того, Укргідрометцентр попередив, що протягом 15 – 19 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на річку Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Через це оголошено І рівень небезпеки – жовтий.