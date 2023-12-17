Однако в течение дня может выглядеть ласковое солнышко, которое порадует украинцев своими теплыми лучиками. В то же время, сухую погоду ожидают в западных областях страны.

Интересно К+10: синоптики назвали дату потепления по всей Украине

Какая будет погода в Украине 18 декабря

На всей территории Украины 18 декабря ожидается переменная облачность, которую время от времени могут заменять небольшие осадки. Кроме того, по сравнению с предыдущим днем температура воздуха немного поднимется, принеся тепло в эту зимнюю пору. Однако синоптики прогнозируют и усиление порывов ветра, скорость которого может достигать 7-12 метров в секунду.

На Западе Украины, кроме Волыни, Хмельницкой и Ровенской области, на этот раз осадков не ожидается. Потому этот день смело можно посвятить прогулкам на свежем воздухе. Теплее всего в этот раз будет во Львовской и Ивано-Франковской области, где температура поднимется до комфортных +7 градусов.

На Севере Украины синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого дождя, которое впоследствии может заменить переменную облачность. Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской области, где температура опустится до +1 градуса, поэтому рекомендуем взять с собой теплый шарф, перчатки и шапочку.

Теплее погода в центральных и южных областях Украины. Там также прогнозируют небольшие осадки, однако в течение дня могут выглянуть из-за туч солнечные лучи. Температура будет варьироваться от +2 до +7 градусов в зависимости от региона.

В то же время незначительные холода на этот раз посетят Восток Украины. Там температура будет от +1 до +4 градусов, а в течение дня также могут выпасть небольшие осадки в виде дождя.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +2...+4

Ужгород – +1...+3

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4..+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4



Прогноз погоды в Украине 18 декабря / Карта Укргидрометцентра