Однак впродовж дня може визирнути ласкаве сонечко, яке порадує українців своїми теплими промінчиками. Водночас суху погоду очікують у західних областях країни.

Цікаво До +10: синоптики назвали дату потепління по всій Україні

Якою буде погода в Україні 18 грудня

По всій території України 18 грудня очікується мінлива хмарність, яку час від часу можуть заміняти невеликі опади. Крім того, порівняно з попереднім днем, температура повітря трохи підніметься, принісши тепло у цю зимову пору. Однак синоптики прогнозують і посилення поривів вітру, швидкість якого може сягати від 7 до 12 метрів на секунду.

На Заході України, окрім Волині, Хмельницької та Рівненської області, цього разу опадів не передбачається. Тому цей день сміливо можна присвятити прогулянкам на свіжому повітрі. Найтепліше цього разу буде у Львівській та Івано-Франківській області, де температура підніметься до комфортних +7 градусів.

На Півночі України синоптики прогнозують опади у вигляді невеличкого дощу, яке згодом може замінити мінлива хмарність. Найхолодніше буде у Чернігівській і Сумській області, де температура опуститься до +1 градуса, тому рекомендуємо взяти з собою теплий шарф, рукавички й шапочку.

Теплішою буде погода у центральних і південних областях України. Там також прогнозують незначні опади, однак упродовж дня можуть визирнути з-за хмар сонячні промінці. Температура варіюватиметься від +2 до +7 градусів в залежності від реігону.

Водночас незначні холоди цього разу завітають на Схід України. Там температура сягатиме від +1 до +4 градусів, а впродовж дня також можуть випасти невеликі опади у вигляді дощу.

Температура в обласних центрах України

Київ – +2...+4

Ужгород – +1...+3

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4..+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4



Прогноз погоди в Україні 18 грудня / Карта Укргідрометцентру