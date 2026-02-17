На Украину надвигается южный циклон: предупреждают об опасностях на дорогах и сильном снеге

На следующей неделе Украину снова накроют циклоны. Южный принесет обильный снег и опасную гололедицу на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань на своей странице в фейсбуке.

Какую погоду ждать с 18 февраля?

По словам Постриганя, в среду, 18 февраля, Украину накроет новый южный циклон. Синоптик прогнозирует сильный снег, а температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. В то же время циклон принесет обильные осадки в виде снега. Снежный покров составит 5 – 10 сантиметров, местами до 15 сантиметров.

Глава центра предупредил о гололеде на дорогах и тротуарах и порекомендовал запастись противогололедными средствами.

Данные европейских метеосервисов показывают, что зимний режим с колебаниями температур и периодическими осадками сохранится как минимум до конца февраля. В ближайшее время ожидаются не рекордные морозы, а изменения погодных условий с переходами от оттепели к морозу.

Сейчас синоптики следят за следующим южным циклоном и, по предварительным данным, он будет не последним.

Как изменится погода с 16 февраля?

Согласно прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, с 16 февраля морозы в Украине постепенно будут отступать, зато будет расти количество осадков, в частности дождь, снег и мокрый снег.

Также синоптик предупреждает об ощутимых колебаниях атмосферного давления и температурного фона. Такие погодные "качели" могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В течение недели с 16 по 22 февраля, температура будет колебаться от -12 градусов мороза до +11 градусов тепла. Местами скорость ветра будет достигать 18 – 23 метров в секунду. В большинстве областей ожидается снег и мокрый снег.