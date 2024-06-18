Поэтому прежде чем выходить из дома позаботьтесь о солнцезащитных очках и головном уборе. В то же время во всех регионах страны будет сохраняться небольшая облачность.

К теме В небе над Запорожьем наблюдали облако в виде гриба, которое было в небе над Запорожьем

Какой будет погода в Украине 19 июня

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 19 июня во всех областях будет солнечная погода в течение целого дня, однако с небольшим количеством облаков в небе.

Ветер преимущественно юго-западный, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет сохраняться от +15 до +20 градусов в зависимости от региона, а днем – от +27 до +32 градусов. В Карпатах столбики термометра будут держаться ночью от +10 до +15 градусов, а днем – от +22 до +27 градусов.

В Киевской области температура ночью опустится до +15 – +20 градусов, а днем составит от +27 до +32 градусов. В Киеве ночью будет от +18 до +20 градусов, днем около – +30.

В каких областях объявлена пожарная опасность

В Укргидрометцентре также предупредили, что 19 июня в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.

Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).



В ряде областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +29...+31

Ужгород – +31...+33

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30



Прогноз погоды в Украине 19 июня / Карта Укргидрометцентра