Тому перш ніж виходити з дому подбайте про сонцезахисні окуляри й головний убір. Водночас у всіх регіонах країни зберігатиметься невелика хмарність.

До теми У небі над Запоріжжям спостерігали хмару у вигляді гриба

Якою буде погода в Україні 19 червня

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 19 червня в усіх областях буде сонячна погода впродовж цілого дня, однак із невеликою кількістю хмар у небі.

Вітер переважно південно-західний, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі зберігатиметься від +15 до +20 градусів залежно від регіону, а вдень – від +27 до +32 градусів. В Карпатах стовпчики термометра триматимуться вночі від +10 до +15 градусів, а вдень – від +22 до +27 градусів.

На Київщині температура вночі опуститься до +15 – +20 градусів, а вдень становитиме від +27 до +32 градусів. У Києві вночі буде від +18 до +20 градусів, вдень близько – +30.

У яких областях оголошено пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 19 червня у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Зверніть увагу! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +29...+31

Ужгород – +31...+33

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +29..+31

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +27...+29

Харків – +28...+30



Прогноз погоди в Україні 19 червня / Карта Укргідрометцентру