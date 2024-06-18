Тому перш ніж виходити з дому подбайте про сонцезахисні окуляри й головний убір. Водночас у всіх регіонах країни зберігатиметься невелика хмарність.
До теми У небі над Запоріжжям спостерігали хмару у вигляді гриба
Якою буде погода в Україні 19 червня
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 19 червня в усіх областях буде сонячна погода впродовж цілого дня, однак із невеликою кількістю хмар у небі.
Вітер переважно південно-західний, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі зберігатиметься від +15 до +20 градусів залежно від регіону, а вдень – від +27 до +32 градусів. В Карпатах стовпчики термометра триматимуться вночі від +10 до +15 градусів, а вдень – від +22 до +27 градусів.
На Київщині температура вночі опуститься до +15 – +20 градусів, а вдень становитиме від +27 до +32 градусів. У Києві вночі буде від +18 до +20 градусів, вдень близько – +30.
У яких областях оголошено пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі також попередили, що 19 червня у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.
У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +29...+31
Ужгород – +31...+33
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +29..+31
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +29...+31
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +28...+30
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +27...+29
Харків – +28...+30
Прогноз погоди в Україні 19 червня / Карта Укргідрометцентру