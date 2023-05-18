Дожди с грозами на Юге и сухая погода на Севере: прогноз погоды в Украине на 19 мая
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 19 мая, кратковременные дожди покроют не только Запад Украины, но и некоторые области на Юге. Вместе с ними местами стоит ожидать грозы.
К примеру, на Юге Украины они будут греметь в Одесской и Херсонской областях. На остальной территории государства осадки не предусматриваются.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то во многих регионах она 19 мая опустится на пару градусов по сравнению с предыдущим днем. Однако это никак не повлияло на предупреждение по поводу чрезвычайной пожарной опасности, которая обойдет лишь некоторые западные области и временно оккупированный Крым.
Где будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
На Западе Украины в последний будний день недели температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +24. При этом теплее всего будет в Закарпатской и Черновицкой областях, где столбики термометров в течение дня не будут опускаться ниже +22.
Что касается Севера государства, то там украинцы смогут наслаждаться не только поздним весенним солнышком, но и температурой +23…+26. На Востоке погода будет похожей, лишь день 19 мая кое-где стартует от отметки +22.
На Юге температура в пятницу будет самой высокой, однако несущественно. Там столбики термометров будут колебаться между отметками +24…+27. При этом следует отметить, что в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму местами возможен кратковременный дождь.
Погода в городах Украины
Киев – +22...+24
Ужгород – +22...+24
Львов – +20…22
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +19...+21
Ровно – +21...+23
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +22...+24
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +22...+24