Дожди с грозами на Юге и сухая погода на Севере: прогноз погоды в Украине на 19 мая

В пятницу, 19 мая, кратковременные дожди покроют не только Запад Украины, но и некоторые области на Юге. Вместе с ними местами стоит ожидать грозы.

К примеру, на Юге Украины они будут греметь в Одесской и Херсонской областях. На остальной территории государства осадки не предусматриваются.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то во многих регионах она 19 мая опустится на пару градусов по сравнению с предыдущим днем. Однако это никак не повлияло на предупреждение по поводу чрезвычайной пожарной опасности, которая обойдет лишь некоторые западные области и временно оккупированный Крым.



Где будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

На Западе Украины в последний будний день недели температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +24. При этом теплее всего будет в Закарпатской и Черновицкой областях, где столбики термометров в течение дня не будут опускаться ниже +22.

Что касается Севера государства, то там украинцы смогут наслаждаться не только поздним весенним солнышком, но и температурой +23…+26. На Востоке погода будет похожей, лишь день 19 мая кое-где стартует от отметки +22.

На Юге температура в пятницу будет самой высокой, однако несущественно. Там столбики термометров будут колебаться между отметками +24…+27. При этом следует отметить, что в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму местами возможен кратковременный дождь.

Погода в городах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львов – +20…22

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +19...+21

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +22...+24

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +22...+24



Погода в Украине 19 мая / Карта Укргидрометцентра