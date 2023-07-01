В воскресенье в Украине снова будет жарко. Также ожидается переменная облачность.

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Где 2 июля ожидаются осадки

Ночью на Севере и Западе будут дожди. В Винницкой и Харьковской областях – тоже. На большей части Украины ночная температура составит +14…+19. А в Карпатах будет действительно прохладно: +9…+14. На Юге ночью столбики термометров опустятся только до 20 – 22 градусов тепла.

Днем на Западе и Севере тоже ожидаются дожди, еще и с грозами. В целом, осадки могут быть в 14 областях: Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской. На Западе и Житомирщине будет в воскресенье не столь жарко, как в других регионах. Там дневная температура составит +22…+27. На остальной территории Украины термометры будут показывать 25 – 30 градусов тепла.

Синоптики ожидают преимущественно юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +27...+29



Прогноз погоды на 2 июля / Карта Укргидрометцентра