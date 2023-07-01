У неділю в Україні знову буде спекотно. Також очікується мінлива хмарність.

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Де 2 липня очікуються опади

Вночі на Півночі та Заході дощитиме. На Вінниччині та Харківщині – теж. На більшій частині України нічна температура становитиме +14…+19. А у Карпатах буде справді прохолодно: +9…+14. На Півдні вночі стовпчики термометрів опустяться тільки до 20 – 22 градусів тепла.

Вдень на Заході та Півночі теж очікуються дощі, ще й з грозами. Загалом опади можуть бути в 14 областях: Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській та Харківській. На Заході та Житомирщині буде у неділю не так спекотно, як в інших регіонах. Там денна температура становитиме +22…+27. На решті території України термометри показуватимуть 25 – 30 градусів тепла.

Синоптики очікують переважно південно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +27...+29
  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +24...+26
  • Івано-Франківськ – +24...+26
  • Тернопіль – +26...+26
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – +25...+27
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +27...+29
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Сімферополь – +27...+29
  • Кропивницький – +29...+31
  • Черкаси – +28...+30
  • Чернігів – +26...+28
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +27...+29
  • Дніпро – +27...+29
  • Запоріжжя – +28...+30
  • Донецьк – +26...+28
  • Луганськ – +26...+28
  • Харків – +27...+29


Прогноз погоди на 2 липня / Карта Укргідрометцентру