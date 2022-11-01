Наталья Диденко пишет, что 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается. Маленький дождь пройдет ночью и утром на востоке, а днем в северных областях.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. В среднем по Украине температура ночью будет колебаться от 4 до 1 градуса мороза, днем 8 – 13 градусов тепла. Теплее всего будет на юге Одесской области, где прогнозируют до 21 градуса тепла.

В столице прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью 2 – 4 градуса тепла, а днем 10 – 12 градусов.

Погода в регионах Украины 2 ноября: данные Укргидрометцентра

Киев и Киевская область – +11 градусов днем, +3 ночью;

Волынская область – +14 градусов днем, +6 ночью;

Закарпатская область – +16 градусов днем, +6 ночью;

Львовская область – +14 градусов днем, +6 ночью;

Ивано-Франковская область – +14 градусов днем, +6 ночью;

Тернопольская область – +14 градусов днем, +6 ночью;

Черновицкая область – +14 градусов днем, +6 ночью;

Хмельницкая область – +13 градусов днем, +6 ночью;

Ровенская область – +12 градусов днем, +6 ночью;

Житомирская область – +10 градусов днем, +3 ночью;

Винницкая область – +11 градусов днем, +4 ночью;

Одесская область – +19 градусов днем, +7 ночью;

Николаевская область – +16 градусов днем, +5 ночью;

Херсонская область – +16 градусов днем, +5 ночью;

Крым – +15 градусов днем, +4 ночью;

Кировоградская область – +11 градусов днем, +2 ночью;

Черкасская область – +12 градусов днем, +3 ночью;

Черниговская область – +11 градусов днем, +2 ночью;

Сумская область – +11 градусов днем, +2 ночью;

Полтавская область – +11 градусов днем, +2 ночью;

Днепропетровская область – +12 градусов днем, +2 ночью;

Запорожская область – +15 градусов днем, +2 ночью;

Донецкая область – +9 градусов днем, +2 ночью;

Луганская область – +8 градусов днем, 0 ночью;

Харьковская область – +9 градусов днем, +2 ночью.



Погода в Украине 2 ноября / Данные Укргидрометцентра