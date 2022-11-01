В Украине испортится погода
В первые дни ноября в западных областях будут утренние и вечерние туманы. Ночью прогнозируют морозы – температура воздуха опустится до -2 градусов.
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Днем столбики термометров по Украине покажут +7...+12 градусов. В западных и юго-западных областях будет теплее – +13…+18 градусов, а в Прикарпатье и Одесщине – вообще до +20 градусов.
Погода испортится 3 ноября. Во всех регионах, кроме Запада, прогнозируют небольшие дожди, а на Севере и Центре – умеренные дожди.
Максимально температура воздуха днем прогреется до +6...+11 градусов, а на Юге и Закарпатье обещают более теплую погоду. Там столбики термометров покажут до +15 градусов.
Последние новости о погоде в Украине
- Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что украинцев в будущем ждет переход на европейский климат зимы. В частности, у нас будут царить такие зимы, как в Германии . То есть снега будет мало.
- В то же время директор Укргидрометцентра рассказал, что эта зима в Украине будет теплее , а сильные морозы, хоть и возможны, но будут продолжаться недолго.
- В целом за последние 40 лет температура воздуха января и февраля в нашей стране выросла на 2 – 2,5 градуса. Это очень много.