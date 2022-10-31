Погода в ноябре в основном будет холодной. Однако несколько относительно теплых дней порадуют украинцев, пишет 24 канал .

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Когда в ноябре будет тепло

По данным ресурса Gismeteo, в западных областях тепло будет в начале ноября. В первый день нового месяца столбики термометров покажут +17 градусов. Похолодание и дождливая погода покроют регион уже с 3 ноября. Температура воздуха в конце первой декады ноября опустится до +7 градусов.

К середине месяца на Западе температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14 градусов. То есть, несмотря на дождь, воздух будет относительно теплым для этого периода.

Однако уже во второй половине месяца тепла ждать не стоит. Синоптики обещают дождь, снег и ночные морозы.

На Востоке Украины относительно тепло обещают 10-11 ноября. В эти дни температура воздуха будет самой высокой за месяц, в частности, столбики термометров покажут +11 градусов. Небо будет солнечным, но иногда возможны дожди.

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В северных областях более теплую погоду обещают в течение нескольких дней в начале месяца и – в конце. Максимально воздух прогреется до +13 градусов. В Центре Украины теплые дни возможны до 14 ноября, ведь погода станет холодной и дождливой.

На Юге Украины , традиционно, тепла будет больше. 11 ноября воздух прогреется до +18 градусов, а небо будет солнечным и безоблачным. Почти весь месяц столбики термометров будут колебаться в пределах +11…+14 градусов. Похолодание придет в регион после 20-х чисел месяца.