В Україні зіпсується погода
У перші дні листопада у західних областях будуть ранкові та вечірні тумани. Вночі прогнозують морози – температура повітря опуститися до -2 градусів.
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Вдень стовпчики термометрів по Україні покажуть +7...+12 градусів. У західних та південно-західних областях буде тепліше – +13...+18 градусів, а на Прикарпатті та Одещині – взагалі до +20 градусів.
Погода зіпсується 3 листопада. У всіх регіонах, крім Заходу, прогнозують невеликі дощі, а на Півночі та в Центрі – помірні дощі.
Максимально температура повітря вдень прогріється до +6...+11 градусів, а на Півдні та Закарпатті обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів покажуть до +15 градусів.
Останні новини про погоду в Україні
- Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що на українців у майбутньому чекає перехід на європейський клімат зими. Зокрема, в нас пануватимуть такі зими, як у Німеччині. Тобто снігу буде мало.
- Водночас директор Укргідрометцентру розповів, що ця зима в Україні буде теплішою, а сильні морози, хоч і можливі, та триватимуть вони не довго.
- Загалом за останні 40 років температура повітря січня та лютого в нашій країні зросла на 2 – 2,5 градуси. Це – дуже багато.