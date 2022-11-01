В Україні зіпсується погода

У перші дні листопада у західних областях будуть ранкові та вечірні тумани. Вночі прогнозують морози – температура повітря опуститися до -2 градусів.

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Вдень стовпчики термометрів по Україні покажуть +7...+12 градусів. У західних та південно-західних областях буде тепліше – +13...+18 градусів, а на Прикарпатті та Одещині – взагалі до +20 градусів.

Погода зіпсується 3 листопада. У всіх регіонах, крім Заходу, прогнозують невеликі дощі, а на Півночі та в Центрі – помірні дощі.

Максимально температура повітря вдень прогріється до +6...+11 градусів, а на Півдні та Закарпатті обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів покажуть до +15 градусів.

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