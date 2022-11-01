Наталка Діденко пише, що 2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. Маленький дощ пройде лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях.

До теми Тепла осінь завершилася: українців попередили про морози, дощі й тумани

Прогноз від Укргідрометцентру

Вночі та вранці у західних областях місцями очікують туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. В середньому по Україні температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень 8 – 13 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні Одещини, де прогнозують аж до 21 градусу тепла.

Натомість у столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі 2 – 4 градуси тепла, а вдень 10 – 12 градусів.

Погода в регіонах України 2 листопада: дані Укргідрометцентр

  • Київ та Київська область – +11 градусів вдень, +3 вночі;
  • Волинська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
  • Закарпатська область – +16 градусів вдень, +6 вночі;
  • Львівська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
  • Івано-Франківська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
  • Тернопільська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
  • Чернівецька область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
  • Хмельницька область – +13 градусів вдень, +6 вночі;
  • Рівненська область – +12 градусів вдень, +6 вночі;
  • Житомирська область – +10 градусів вдень, +3 вночі;
  • Вінницька область – +11 градусів вдень, +4 вночі;
  • Одеська область – +19 градусів вдень, +7 вночі;
  • Миколаївська область – +16 градусів вдень, +5 вночі;
  • Херсонська область – +16 градусів вдень, +5 вночі;
  • Крим – +15 градусів вдень, +4 вночі;
  • Кіровоградська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
  • Черкаська область – +12 градусів вдень, +3 вночі;
  • Чернігівська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
  • Сумська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
  • Полтавська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
  • Дніпропетровська область – +12 градусів вдень, +2 вночі;
  • Запорізька область – +15 градусів вдень, +2 вночі;
  • Донецька область – +9 градусів вдень, +2 вночі;
  • Луганська область – +8 градусів вдень, 0 вночі;
  • Харківська область – +9 градусів вдень, +2 вночі.

Погода в Україні 2 листопада
Погода в Україні 2 листопада / Дані Укргідрометцентр