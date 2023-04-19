Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На улицу без зонтов лучше не выходить.
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Погода в Украине 20 апреля
Весь день на небе облачно с периодическими прояснениями, синоптики прогнозируют умеренные дожди в большинстве регионов. В западных областях небольшие дожди, а в южной части днем местами грозы.
Температура в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов, в южной части ночью от 6 до 11 градусов. На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Также там еще холоднее, чем в других частях страны: ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8 градусов.
Прогноз погоды по Киевской области
В Киевской области и Киеве также облачно с прояснениями. Зонтики лучше не забывать – ночью будет падать небольшой, днем умеренный дождь.
Температура по области ночью составит 3-8 градусов тепла, днем 8-13 градусов. В столице по Киеву ночью будет 6 – 8 градусов, днем 10 – 12 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев – +10…+12
- Ужгород – +16…+18
- Львов – +10…+12
- Ивано-Франковск – +10…+12
- Тернополь – +12…+14
- Черновцы – +10…+12
- Хмельницкий – +10…+12
- Луцк – +11…+13
- Ровно – +11…+13
- Житомир – +10…+12
- Винница – +9...+11
- Одесса – +11…+13
- Николаев – +12…+14
- Херсон – +12…+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +11…+13
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +11...+13
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +10...+12
- Харьков – +11...+13