Вітер в Україні буде переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. На вулицю без парасольок краще не виходити.

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Погода в Україні 20 квітня

Весь день на небі буде хмарно з періодичними проясненнями, синоптики прогнозують помірні дощі в більшості регіонах. В західних областях невеликі дощі, натомість у південній частині вдень місцями грози.

Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів, у південній частині вночі від 6 до 11 градусів. На високогір'ї Карпат варто очікувати невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Також там досі холодніше, ніж в інших частинах країни: вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8 градусів.

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області та Києві також буде хмарно з проясненнями. Парасольки краще не забувати – вночі падатиме невеликий, вдень помірний дощ.

Температура по області вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень 8 – 13 градусів. Натомість у столиці по Києву вночі буде 6 – 8 градусів, вдень 10 – 12 градусів.

Погода в обласних центрах