Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 20 января

Синоптики отметили, что ночью и утром в северной части Украины ожидается местами туман. В Карпатах на дорогах местами гололедица.

По прогнозу, ветер преимущественно будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Также ожидается, что ночью столбики термометра в разных регионах могут колебаться от +1 до -4 градусов, тогда как днем могут показывать значение от +2 до +7 градусов. В юго-западной части нашего государства температура может достичь до +10 градусов.

В Киевской области и самом Киеве в этот день также не прогнозируют осадков. В столице 20 января ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – +3 – +5 градусов.

Какую температуру ожидают по областным центрам

Киев +3 – +5

Ужгород +6 – +8

Львов +5 – +7

Ивано-Франковск +7 – +9

Тернополь +6 – +8

Черновцы +7 – +9

Хмельницкий +6 – +8

Луцк +4 – +6

Ровно +4 – +6

Житомир +4 – +6

Винница +6 – +8

Одесса +6 – +8

Николаев +6 – +8

Херсон +5 – +7

Симферополь +4 – +6

Кропивницкий +5 – +7

Черкассы +4 – +6

Чернигов +3 – +5

Сумы +2 – +4

Полтава +3 – +5

Днепр +4 – +6

Запорожье +4 – +6

Донецк +2 – +4

Луганск +2 – +4

Харьков +2 – +4



Прогноз погоды в Украине на 20 января / Карта Укргидрометцентра