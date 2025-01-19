Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Скільки ще буде тепло в Україні: чи чекати різкого похолодання з великими морозами

Якою буде погода в Україні 20 січня

Синоптики зазначили, що вночі та вранці у північній частині України очікується місцями туман. У Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

За прогнозом, вітер переважно дутиме з північного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Також очікується, що вночі стовпчики термометра у різних регіонах можуть коливатися від +1 до -4 градусів, тоді як вдень можуть показувати значення від +2 до +7 градусів. У південно-західній частині нашої держави температура може сягнути до +10 градусів.

У Київській області та самому Києві цього дня також не прогнозують опадів. У столиці 20 січня вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – +3 – +5 градусів.

Яку температуру очікують по обласних центрах

  • Київ +3 – +5
  • Ужгород +6 – +8
  • Львів +5 – +7
  • Івано-Франківськ +7 – +9
  • Тернопіль +6 – +8
  • Чернівці +7 – +9
  • Хмельницький +6 – +8
  • Луцьк +4 – +6
  • Рівне +4 – +6
  • Житомир +4 – +6
  • Вінниця +6 – +8
  • Одеса +6 – +8
  • Миколаїв +6 – +8
  • Херсон +5 – +7
  • Сімферополь +4 – +6
  • Кропивницький +5 – +7
  • Черкаси +4 – +6
  • Чернігів +3 – +5
  • Суми +2 – +4
  • Полтава +3 – +5
  • Дніпро +4 – +6
  • Запоріжжя +4 – +6
  • Донецьк +2 – +4
  • Луганськ +2 – +4
  • Харків +2 – +4

Погода в Україні 20 січня
Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Карта Укргідрометцентру