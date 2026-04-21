Непогода в Украине бушует: где выпадет мокрый снег в апреле
- В Карпатах 21 апреля ожидается мокрый снег из-за активного циклона и снижение температуры.
- На остальной территории Украины прогнозируется холодная, облачная и дождливая погода.
В ближайшие дни в Украине будет преобладать дождливая и облачная погода. В то же время в горных районах возможны и осадки в виде мокрого снега.
Об этом в комментарии 24 Канала отметил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Где выпадет мокрый снег?
Пока большинство регионов Украины будут накрывать дожди, в горном районе прогнозируют холодную зимнюю погоду. Во вторник, 21 апреля, из-за прохождения активного циклона в Карпатах ожидаются осадки в виде мокрого снега.
В конце концов, это Карпаты, там будет отличаться 21 апреля погода от остальной территории. Поэтому, вследствие того, что там будет проходить вот этот циклон, и из-за того, что это горы, а соответственно температура там – снижается, там будет наблюдаться этот мокрый снег,
– отметил Семилит.
Сейчас Карпаты являются единственным регионом, где ожидаются подобные осадки, тогда как на остальной территории Украины будет царить холодная, облачная и дождливая погода.
К слову, 21 апреля в Карпатах в течение суток ожидается колебания температуры от -3 до +2 градусов.
Какая температура воздуха будет 21 апреля в Украине?
Ночью 21 апреля на большинстве территорий Украины температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Тогда как днем воздух прогреется до +7...+12 градусов.
В Киеве прогнозируют днем до +8...+10 градусов, во Львове +8...+10, в Виннице +9...+11, в Одессе +11...+13, в Днепре +9...+11, а в Харькове +7...+9.