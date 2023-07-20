В эту пятницу ветер будет преимущественно северо-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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Где 21 июля будут дожди
Днем на Востоке возможны кратковременные дожди с грозами. Также будут идти дожди на Херсонщине, Запорожской области и Крыму. В этих регионах грозы тоже возможны. На остальных территориях Украины не ожидается осадков.
Предупреждение от синоптиков / Карта Укргидрометцентра
Днем на Западе столбики термометров будут показывать +22…+27. В Карпатах будет +17…+22. На Севере ожидается +23…+25, а на Востоке – +24…+27. В Центре дневная температура составит +26…+28. А на Юге будет жарко – +28…+31.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +23...+25
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +23...+25
- Винница – +25...+27
- Одесса – +28...+30
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +26...+28
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра