В эту пятницу ветер будет преимущественно северо-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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Где 21 июля будут дожди

Днем на Востоке возможны кратковременные дожди с грозами. Также будут идти дожди на Херсонщине, Запорожской области и Крыму. В этих регионах грозы тоже возможны. На остальных территориях Украины не ожидается осадков.

Предупреждение от синоптиков / Карта Укргидрометцентра

Днем на Западе столбики термометров будут показывать +22…+27. В Карпатах будет +17…+22. На Севере ожидается +23…+25, а на Востоке – +24…+27. В Центре дневная температура составит +26…+28. А на Юге будет жарко – +28…+31.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +23...+25
  • Ужгород – +25...+27
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +28...+30
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +26...+28
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +23...+25
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +24...+26


Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра