У цю п'ятницю вітер буде переважно північно-західним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Де 21 липня дощитиме

Вдень та Сході можливі короткочасні дощі з грозами. Також дощитиме на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму. У цих регіонах грози теж можливі. На решті територій України не очікуються опади.

Попередження від синоптиків / Карта Укргідрометцентру

Вдень на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +22…+27. У Карпатах буде +17…+22. На Півночі очікується +23…+25, а на Сході – +24…+27. У Центрі денна температура становитиме +26…+28. А на Півдні буде спекотно – +28…+31.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +23...+25
  • Ужгород – +25...+27
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +23...+25
  • Тернопіль – +24...+26
  • Чернівці – +24...+26
  • Хмельницький – +23...+25
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +22...+24
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +28...+30
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +26...+28
  • Черкаси – +24...+26
  • Чернігів – +23...+25
  • Суми – +23...+25
  • Полтава – +23...+25
  • Дніпро – +26...+28
  • Запоріжжя – +28...+30
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +25...+27
  • Харків – +24...+26


Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру