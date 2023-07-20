У цю п'ятницю вітер буде переважно північно-західним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Де 21 липня дощитиме

Вдень та Сході можливі короткочасні дощі з грозами. Також дощитиме на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму. У цих регіонах грози теж можливі. На решті територій України не очікуються опади.

До слова, синоптики зробили попередження. Метеорологи оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Херсонщині, Вінниччині та у тимчасово окупованому Криму 21 – 23 липня.

Попередження від синоптиків / Карта Укргідрометцентру

Вдень на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +22…+27. У Карпатах буде +17…+22. На Півночі очікується +23…+25, а на Сході – +24…+27. У Центрі денна температура становитиме +26…+28. А на Півдні буде спекотно – +28…+31.

Температура в обласних центрах України

Київ – +23...+25

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру