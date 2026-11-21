Местами мороз до -8 и снег: какую погоду прогнозируют на выходные
В эти выходные, 21 и 22 ноября, в Украине будет преобладать погода без осадков, однако местами все же пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы.
Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.
Какую погоду ожидать?
Суббота, 21 ноября
В западных областях местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах он будет с мокрым снегом. Кое-где возможен туман. Температура воздуха составит 0…+6 градусов ночью и +2…+7 градусов днем. В высокогорье Карпат в течение суток прогнозируют 0…-5 градусов.
В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+6 градусов ночью и +3…+8 градусов днем.
В центральных регионах днем местами будут идти дожди. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, а днем потеплеет лишь до +5…+10 градусов.
На юге страны в ночные часы местами возможен туман. Днем возможен локальный небольшой дождь. Столбики термометров покажут +7…+12 градусов ночью и +9…+14 градусов днем.
В восточных областях существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, днем будет колебаться в пределах +5…+10 градусов.
Воскресенье, 22 ноября
В западных областях днем местами будет идти небольшой дождь и мокрый снег, а в Карпатах прогнозируют значительный снег. Местами дороги покроет гололед. Температура воздуха составит -3…+2 градуса ночью и +2…+7 градусов днем. В Карпатах ночью ожидается -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.
На севере страны осадков не прогнозируется. Температура будет колебаться в пределах 0…-5 градусов ночью и 0…+5 градусов днем.
В центральных регионах также ожидается сухая погода. В ночные часы температура будет колебаться в пределах -3…+2 градусов, а днем поднимется до +2…+7 градусов.
В южных областях существенных осадков не ожидается. Лишь в Крыму возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +2…+7 градусов ночью и +7…+12 градусов днем.
В восточных областях ночью прогнозируется небольшой дождь. Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах 0…+5 градусов, а днем достигнут +2…+7 градусов.