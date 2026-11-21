В эти выходные, 21 и 22 ноября, в Украине будет преобладать погода без осадков, однако местами все же пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какую погоду ожидать?

Суббота, 21 ноября

В западных областях местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах он будет с мокрым снегом. Кое-где возможен туман. Температура воздуха составит 0…+6 градусов ночью и +2…+7 градусов днем. В высокогорье Карпат в течение суток прогнозируют 0…-5 градусов.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+6 градусов ночью и +3…+8 градусов днем.

В центральных регионах днем местами будут идти дожди. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, а днем потеплеет лишь до +5…+10 градусов.

На юге страны в ночные часы местами возможен туман. Днем возможен локальный небольшой дождь. Столбики термометров покажут +7…+12 градусов ночью и +9…+14 градусов днем.

В восточных областях существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, днем будет колебаться в пределах +5…+10 градусов.

Воскресенье, 22 ноября

В западных областях днем местами будет идти небольшой дождь и мокрый снег, а в Карпатах прогнозируют значительный снег. Местами дороги покроет гололед. Температура воздуха составит -3…+2 градуса ночью и +2…+7 градусов днем. В Карпатах ночью ожидается -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере страны осадков не прогнозируется. Температура будет колебаться в пределах 0…-5 градусов ночью и 0…+5 градусов днем.

В центральных регионах также ожидается сухая погода. В ночные часы температура будет колебаться в пределах -3…+2 градусов, а днем поднимется до +2…+7 градусов.

В южных областях существенных осадков не ожидается. Лишь в Крыму возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +2…+7 градусов ночью и +7…+12 градусов днем.

В восточных областях ночью прогнозируется небольшой дождь. Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах 0…+5 градусов, а днем достигнут +2…+7 градусов.