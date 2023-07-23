В понедельник ветер будет юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода 24 июля

Начало рабочей недели будет сухим и теплым. По прогнозам синоптиков, днем в понедельник осадки по всей территории Украины не ожидаются.

Столбики термометров на Севере будут показывать +24…+27. На Закарпатье температура может подняться до +32. В других областях на Западе будет +27…+29. В Центре дневная температура составит +26…+28, а на Востоке – +24…+26. На Юге ожидается жара. Там тоже может быть до +32.

Погода в областных центрах Украины

  • Киев – +27...+29
  • Ужгород – +28...+30
  • Львов – +27...+29
  • Ивано-Франковск – +27...+29
  • Тернополь – +27...+29
  • Черновцы – +27...+29
  • Хмельницкий – +27...+29
  • Луцк – +27...+29
  • Ровно – +27...+29
  • Житомир – +26...+28
  • Винница – +27...+29
  • Одесса – +27...+29
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +28...+30
  • Черкассы – +26...+28
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +24...+26
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +27...+29
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +24...+26
  • Харьков – +25...+27


Прогноз погоды на 24 июля / Карта Укргидрометцентра