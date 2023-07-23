В понедельник ветер будет юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду.
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Какая будет погода 24 июля
Начало рабочей недели будет сухим и теплым. По прогнозам синоптиков, днем в понедельник осадки по всей территории Украины не ожидаются.
Столбики термометров на Севере будут показывать +24…+27. На Закарпатье температура может подняться до +32. В других областях на Западе будет +27…+29. В Центре дневная температура составит +26…+28, а на Востоке – +24…+26. На Юге ожидается жара. Там тоже может быть до +32.
Погода в областных центрах Украины
- Киев – +27...+29
- Ужгород – +28...+30
- Львов – +27...+29
- Ивано-Франковск – +27...+29
- Тернополь – +27...+29
- Черновцы – +27...+29
- Хмельницкий – +27...+29
- Луцк – +27...+29
- Ровно – +27...+29
- Житомир – +26...+28
- Винница – +27...+29
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +28...+30
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +27...+29
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +25...+27
Прогноз погоды на 24 июля / Карта Укргидрометцентра