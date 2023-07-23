В понедельник ветер будет юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода 24 июля

Начало рабочей недели будет сухим и теплым. По прогнозам синоптиков, днем в понедельник осадки по всей территории Украины не ожидаются.

Столбики термометров на Севере будут показывать +24…+27. На Закарпатье температура может подняться до +32. В других областях на Западе будет +27…+29. В Центре дневная температура составит +26…+28, а на Востоке – +24…+26. На Юге ожидается жара. Там тоже может быть до +32.

Погода в областных центрах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +28...+30

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +25...+27



Прогноз погоды на 24 июля / Карта Укргидрометцентра