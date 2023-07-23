У понеділок вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
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Якою буде погода 24 липня
Початок робочого тижня буде сухим та теплим. Згідно із прогнозами синоптиків, вдень у понеділок опади по всій території України не очікуються.
Стовпчики термометрів на Півночі показуватимуть +24…+27. На Закарпатті температура може піднятися до +32. В інших областях на Заході буде +27…+29. У Центрі денна температура становитиме +26…+28, а на Сході – +24…+26. На Півдні очікується спека. Там теж може бути до +32.
Погода в обласних центрах України
- Київ – +27...+29
- Ужгород – +28...+30
- Львів – +27...+29
- Івано-Франківськ – +27...+29
- Тернопіль – +27...+29
- Чернівці – +27...+29
- Хмельницький – +27...+29
- Луцьк – +27...+29
- Рівне – +27...+29
- Житомир – +26...+28
- Вінниця – +27...+29
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +28...+30
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +24...+26
- Суми – +24...+26
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +26...+28
- Запоріжжя – +27...+29
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +24...+26
- Харків – +25...+27
Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру