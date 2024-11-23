Также будет сохраняться мороз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 24 ноября

Облачно с прояснениями. В восточных областях, ночью в юго-восточной части умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), днем на Закарпатье небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков,

– говорится в сообщении.

В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах будет гололедица. Ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Ночью на юго-востоке страны, днем в Карпатах местами ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду.

По данным синоптиков, температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, на востоке, днем в Украине прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части будет от 1 до 6 градусов тепла. В Карпатах будет небольшой снег, там температура ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1..+1;

Ужгород -1..+1;

Львов +1..+3;

Ивано-Франковск +1..+3;

Тернополь +1..+3;

Черновцы +1...+3;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк +1...+3;

Ровно +1...+3;

Житомир 0...+2;

Винница 0...+2;

Одесса +5...+7;

Николаев +3...+5;

Херсон +3...+5;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы 0...+2;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава -1..+1;

Днепр 0...+2;

Запорожье +2...+4;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2;

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды на 24 ноября / Карта Укргидрометцентра