Також зберігатиметься мороз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 24 листопада
Хмарно з проясненнями. У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів,
– йдеться у повідомленні.
У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах буде ожеледиця. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів за секунду.
За даними синоптиків, температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, на сході, вдень в Україні прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині буде від 1 до 6 градусів тепла. В Карпатах буде невеликий сніг, там температура вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1..+1;
- Ужгород -1..+1;
- Львів +1..+3;
- Івано-Франківськ +1..+3;
- Тернопіль +1..+3;
- Чернівці +1..+3;
- Хмельницький 0...+2;
- Луцьк +1..+3;
- Рівне +1..+3;
- Житомир 0...+2;
- Вінниця 0...+2;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький 0...+2;
- Черкаси 0...+2;
- Чернігів -1..+1;
- Суми -1..+1;
- Полтава -1..+1;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя +2...+4;
- Донецьк +1..+3;
- Луганськ 0...+2;
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру