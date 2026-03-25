В ряде областей местами будет дождливо: какой будет погода 26 марта

Погода в четверг, 26 марта, будет облачной. В ряде регионов синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Температура воздуха будет достигать до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Как изменится погода 26 марта?

В четверг, 26 марта синоптическая ситуация частично изменится. Осадки ожидаются только ночью на Запорожье, Днепровщине, Полтавщине, Сумщине и Харьковщине. Там, вероятно, пройдет легкий дождь.

Днем на крайнем западе и востоке Украины также может выпасть небольшой дождь. Ночью температура будет достигать от 0 до 5 градусов, а днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла.

Также на юге страны и Закарпатье столбики термометров будут достигать до 18 градусов тепла.

Какой будет температура в городах Украины?

Киев +13...+15;

Ужгород +15...+17;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +13...+15;

Николаев +14...+16;

Херсон +15...+17;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +12...+14;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +14...+16;

Донецк +17...+19;

Луганск +16...+18;

Харьков +13...+15.



Температура в Украине 26 марта / Фото Укргидрометцентра

