Укр Рус
В ряде областей местами будет дождливо: какой будет погода 26 марта
25 марта, 16:40
2

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Погода 26 марта будет облачная с вероятным небольшим дождем в некоторых регионах.
  • Средняя температура днем будет достигать от 11 до 16 градусов тепла.

Погода в четверг, 26 марта, будет облачной. В ряде регионов синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Температура воздуха будет достигать до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Как изменится погода 26 марта?

В четверг, 26 марта синоптическая ситуация частично изменится. Осадки ожидаются только ночью на Запорожье, Днепровщине, Полтавщине, Сумщине и Харьковщине. Там, вероятно, пройдет легкий дождь.

Днем на крайнем западе и востоке Украины также может выпасть небольшой дождь. Ночью температура будет достигать от 0 до 5 градусов, а днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла.

Также на юге страны и Закарпатье столбики термометров будут достигать до 18 градусов тепла.

Какой будет температура в городах Украины?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +17...+19;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +13...+15.


Температура в Украине 26 марта / Фото Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?