Температура воздуха будет достигать до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Как изменится погода 26 марта?
В четверг, 26 марта синоптическая ситуация частично изменится. Осадки ожидаются только ночью на Запорожье, Днепровщине, Полтавщине, Сумщине и Харьковщине. Там, вероятно, пройдет легкий дождь.
Днем на крайнем западе и востоке Украины также может выпасть небольшой дождь. Ночью температура будет достигать от 0 до 5 градусов, а днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла.
Также на юге страны и Закарпатье столбики термометров будут достигать до 18 градусов тепла.
Какой будет температура в городах Украины?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +13...+15.
Температура в Украине 26 марта / Фото Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
С 26 марта в Украине ожидается потепление с ночными температурами от 1 до 7 градусов тепла и дневными от 13 до 19 градусов.
В Украине ожидается повышение температуры в ночные часы. В течение выходных 28 – 29 марта температура снизится, но без морозов.
В конце марта возможно снижение температуры, повышение облачности и осадки, с образованием локального циклона.