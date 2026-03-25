Температура повітря сягатиме до 16 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Як зміниться погода 26 березня?

У четвер, 26 березня синоптична ситуація частково зазнаватиме змін. Опади очікуються лише вночі на Запоріжжі, Дніпровщині, Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Там, ймовірно, пройде легенький дощ.

Вдень на крайньому заході та сході України також може випасти невеликий дощ. Вночі температура сягатиме від 0 до 5 градусів, а вдень очікується від 11 до 16 градусів тепла.

Також на півдні країни та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18 градусів тепла.

Якою буде температура у містах України?

Київ +13...+15;

Ужгород +15...+17;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +12...+14;

Полтава +13...+15;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +16...+18;

Харків +13...+15.



Температура в Україні 26 березня / Фото Укргідрометцентру

