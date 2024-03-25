Кроме того, также по всей стране прогнозируют незначительное потепление. В частности, столбики термометра поднимутся на +1 – +2 градуса, по сравнению с предыдущим днем.
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Какой будет погода в Украине 26 марта
Во всех областях Украины 26 марта ожидают переменную облачность с прояснениями. В этот день также будут незначительные порывы ветра, а его скорость может достичь от 7 до 12 метров в секунду.
Без осадков в этот день будет на Западе Украины. В течение дня в регионе будут выглядывать лучики ласкового солнца, которые будут нагревать воздух и землю. Температура в регионе будет колебаться от +9 до +13 градусов.
Незначительные дожди пройдут в северных областях нашего государства. Больше всего из региона будет лить в Черниговской и Сумской областях, однако все же возможны прояснения в течение дня. Столбики термометра поднимутся от +9 до +13 градусов.
В Центре Украины также прогнозируют осадки в виде дождей. Значительные осадки ожидают в Кировоградской области, поэтому в этот день стоит прихватить с собой зонтики и дождевики. Температура в регионе будет колебаться от +7 до +11 градусов.
Похожей будет ситуация в южных и восточных областях. Там также прогнозируют дожди, которые в течение дня может заменить ласковое солнышко, что выглянет из-за облаков. Столбики термометра могут местами подняться до +14 градусов.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +9...+11
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +10...+12
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Прогноз погоды в Украине 26 марта / Карта Укргидрометцентра