Крім того, також по всій країні прогнозують незначне потепління. Зокрема, стовпчики термометра піднімуться на +1 – +2 градуси, порівняно з попереднім днем.
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Якою буде погода в Україні 26 березня
У всіх областях України 26 березня очікують мінливу хмарність з проясненнями. Цього дня також будуть незначні пориви вітру, а його швидкість може сягнути від 7 до 12 метрів на секунду.
Без опадів цього дня буде на Заході України. Упродовж дня у регіоні будуть визирати промінці ласкавого сонця, які нагріватимуть повітря і землю. Температура в регіоні коливатиметься від +9 до +13 градусів.
Незначні дощі пройдуть у північних областях нашої держави. Найбільше з регіону литиме у Чернігівській та Сумській областях, проте все ж можливі прояснення впродовж дня. Стовпчики термометра піднімуться від +9 до +13 градусів.
У Центрі України також прогнозують опади у вигляді дощів. Значні опади очікують у Кіровоградській області, тому цього дня варто прихопити з собою парасольки та дощовики. Температура в регіоні коливатиметься від +7 до +11 градусів.
Схожою буде ситуація у південних та східних областях. Там також прогнозують дощі, які впродовж дня може замінити ласкаве сонечко, що визирне з-за хмар. Стовпчики термометра можуть подекуди піднятися до +14 градусів.
Температура в обласних центрах України
Київ – +9...+11
Ужгород – +11...+13
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +9..+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +11...+13
Вінниця – +10...+12
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Прогноз погоди в Україні 26 березня / Карта Укргідрометцентру