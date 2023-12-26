В Украине начнется сезон похолодания. Средняя ночная температура воздуха будет +1...+6 градусов. Средняя дневная – +4…+9 градусов.
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Людей предупреждают о порывах ветра. Их скорость будет составлять 15 – 20 метров в секунду. На всей территории страны объявили желтый уровень опасности.
Какая будет погода на Киевщине
В Киеве в течение суток средняя температура будет +4...+6 градусов. Будет накрапать небольшой дождь. Кое-где – с мокрым снегом. На территории области будет действовать желтый уровень угрозы.
Погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– говорится в сообщении.
Погода в областных центрах Украины
Киев +4...+6
Ужгород +5...+7
Львов +5...+7
Ивано-Франковск +5...+7
Тернополь +4...+6
Черновцы +5...+7
Хмельницкий +4...+6
Луцк +3...+5
Ровно +3...+5
Житомир +3...+5
Винница +6...+8
Одесса +10...+12
Николаев +8...+10
Херсон +10...+12
Симферополь +10...+12
Кропивницкий +8...+10
Черкассы +4...+6
Чернигов +3...+5
Сумы +3...+5
Полтава +4...+6
Днепр +6...+8
Запорожье +9...+11
Донецк +6...+8
Луганск +6...+8
Харьков +6...+8
Прогноз погоды на 27 декабря / Укргидрометцентр.