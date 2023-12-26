В Украине начнется сезон похолодания. Средняя ночная температура воздуха будет +1...+6 градусов. Средняя дневная – +4…+9 градусов.

Обратите внимание Сильные морозы или снова аномальное тепло: какая будет погода в январе 2024 года

Людей предупреждают о порывах ветра. Их скорость будет составлять 15 – 20 метров в секунду. На всей территории страны объявили желтый уровень опасности.

Какая будет погода на Киевщине

В Киеве в течение суток средняя температура будет +4...+6 градусов. Будет накрапать небольшой дождь. Кое-где – с мокрым снегом. На территории области будет действовать желтый уровень угрозы.

Погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– говорится в сообщении.

Погода в областных центрах Украины

Киев +4...+6

Ужгород +5...+7

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +4...+6

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +4...+6

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +3...+5

Винница +6...+8

Одесса +10...+12

Николаев +8...+10

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +4...+6

Чернигов +3...+5

Сумы +3...+5

Полтава +4...+6

Днепр +6...+8

Запорожье +9...+11

Донецк +6...+8

Луганск +6...+8

Харьков +6...+8



Прогноз погоды на 27 декабря / Укргидрометцентр.