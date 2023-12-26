В Україні розпочнеться сезон похолодання. Середня нічна температура повітря становитиме +1...+6 градусів. Середня денна – +4...+9 градусів.

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Людей попереджають про пориви вітру. Їхня швидкість становитиме 15 – 20 метрів за секунду. По всій території країни оголосили жовтий рівень небезпеки.

Якою буде погода на Київщині

У Києві упродовж доби середня температура становитиме +4...+6 градусів. Накрапатиме невеликий дощ. Подекуди – з мокрим снігом. На території області також діятиме жовтий рівень загрози.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– мовиться у повідомленні.

Погода в обласних центрах України

Київ +4...+6

Ужгород +5...+7

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +4...+6

Чернівці +5...+7

Хмельницький +4...+6

Луцьк +3...+5

Рівне +3...+5

Житомир +3...+5

Вінниця +6...+8

Одеса +10...+12

Миколаїв +8...+10

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +8...+10

Черкаси +4...+6

Чернігів +3...+5

Суми +3...+5

Полтава +4...+6

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +9...+11

Донецьк +6...+8

Луганськ +6...+8

Харків +6...+8



Прогноз погоди на 27 грудня / Укргідрометцентр