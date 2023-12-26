В Україні розпочнеться сезон похолодання. Середня нічна температура повітря становитиме +1...+6 градусів. Середня денна – +4...+9 градусів.
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Людей попереджають про пориви вітру. Їхня швидкість становитиме 15 – 20 метрів за секунду. По всій території країни оголосили жовтий рівень небезпеки.
Якою буде погода на Київщині
У Києві упродовж доби середня температура становитиме +4...+6 градусів. Накрапатиме невеликий дощ. Подекуди – з мокрим снігом. На території області також діятиме жовтий рівень загрози.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,
– мовиться у повідомленні.
Погода в обласних центрах України
Київ +4...+6
Ужгород +5...+7
Львів +5...+7
Івано-Франківськ +5...+7
Тернопіль +4...+6
Чернівці +5...+7
Хмельницький +4...+6
Луцьк +3...+5
Рівне +3...+5
Житомир +3...+5
Вінниця +6...+8
Одеса +10...+12
Миколаїв +8...+10
Херсон +10...+12
Сімферополь +10...+12
Кропивницький +8...+10
Черкаси +4...+6
Чернігів +3...+5
Суми +3...+5
Полтава +4...+6
Дніпро +6...+8
Запоріжжя +9...+11
Донецьк +6...+8
Луганськ +6...+8
Харків +6...+8
Прогноз погоди на 27 грудня / Укргідрометцентр