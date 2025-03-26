Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 27 марта
По данным синоптиков, 27 марта в Украине спокойную погоду будет продолжать определять умеренно теплая воздушная масса. На юго-западе страны днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.
В целом в этот день по всей стране будет облачно с прояснениями и без осадков. Только на юго-западе Украины, а также на Волыни и Ровенской области утром и днем местами может пройти небольшой дождь.
Ночью и утром в восточных областях местами будет туман.
В четверг ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 0 – +5 градусов, на юге страны – +4 – +9 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов. На Закарпатье, в южных областях и Крыму температура может подняться до +15 – +20 градусов.
В столице в этот день также будет облачно с прояснениями, ночью термометры могут показывать +2 – +4 градуса. Днем температура составит около +15 градусов.
Какой будет температура по областям
- Киев +14...+16
- Ужгород +16...+18
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +13...+15
- Винница +13...+15
- Одесса +16...+18
- Николаев +16...+18
- Херсон +15...+17
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +13...+15
- Днепр +13...+15
- Запорожье +16...+18
- Донецк +15...+17
- Луганск +15...+17
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 27 марта / Карта Укргидрометцентра