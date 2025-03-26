Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Чи буде ще різке похолодання

Якою буде погода 27 березня

За даними синоптиків, 27 березня в Україні спокійну погоду продовжуватиме визначати помірно тепла повітряна маса. На південному заході країни вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Загалом цього дня по всій країні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише на південному заході України, а також на Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями може пройти невеликий дощ.

Вночі та вранці у східних областях подекуди буде туман.

У четвер вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі опуститься до 0 – +5 градусів, на півдні країни – +4 – +9 градусів. Удень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів. На Закарпатті, у південних областях та Криму температура може піднятися до +15 – +20 градусів.

У столиці цього дня також буде хмарно з проясненнями, вночі термометри можуть показувати +2 – +4 градуси. Вдень температура становитиме близько +15 градусів.

Якою буде температура по областях

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +16...+18
  • Львів +12...+14
  • Івано-Франківськ +12...+14
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +16...+18
  • Миколаїв +16...+18
  • Херсон +15...+17
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +13...+15
  • Черкаси +13...+15
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +16...+18
  • Донецьк +15...+17
  • Луганськ +15...+17
  • Харків +15...+17

Погода в Україні 27 березня
Прогноз погоди в Україні на 27 березня / Карта Укргідрометцентру