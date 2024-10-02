Ветер будет умеренным, а температура будет колебаться от 7 до 24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Фейсбук.

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Какой будет погода в Украине 3 октября

Западные регионы накроют затяжные дожди. Температура днем там будет от 12 до 17 градусов. Поэтому жителям западных областей лучше подготовиться к мокрой и прохладной погоде.

Однако остальная часть Украины сможет немного продолжить наслаждение теплыми днями. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер будет с юго-востока скоростью 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью будет от 7 до 12 градусов, а на побережье морей даже до 15. Днем столбики термометров поднимутся до приятных 19 – 24 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

На Киевщине ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет около 7 – 12 градусов, а днем – от 19 до 24 градусов.

В самом Киеве ночью температура будет около 10 градусов, а днем термометры покажут приятные 21 – 23 градуса.

Какая будет температура в городах Украины

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +16...+18;
  • Хмельницкий +16...+18;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +20...+22;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +23...+25.

Погода в Украине 3 октября 2024 года

Погода в Украине 3 октября / Фото Укргидрометцентра