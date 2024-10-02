Ветер будет умеренным, а температура будет колебаться от 7 до 24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Фейсбук.
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Какой будет погода в Украине 3 октября
Западные регионы накроют затяжные дожди. Температура днем там будет от 12 до 17 градусов. Поэтому жителям западных областей лучше подготовиться к мокрой и прохладной погоде.
Однако остальная часть Украины сможет немного продолжить наслаждение теплыми днями. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер будет с юго-востока скоростью 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью будет от 7 до 12 градусов, а на побережье морей даже до 15. Днем столбики термометров поднимутся до приятных 19 – 24 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области
На Киевщине ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет около 7 – 12 градусов, а днем – от 19 до 24 градусов.
В самом Киеве ночью температура будет около 10 градусов, а днем термометры покажут приятные 21 – 23 градуса.
Какая будет температура в городах Украины
- Киев +21...+23;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +20...+22;
- Винница +21...+23;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.
Погода в Украине 3 октября / Фото Укргидрометцентра