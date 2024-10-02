Вітер буде помірним, а температура коливатиметься від 7 до 24 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Фейсбук.

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Якою буде погода в Україні 3 жовтня

Західні регіони накриють затяжні дощі. Температура вдень там буде від 12 до 17 градусів. Тож мешканцям західних областей краще підготуватися до мокрої та прохолодної погоди.

Однак інша частина України зможе трохи продовжити насолоду теплими днями. На решті території країни прогнозується мінлива хмарність, але без жодних опадів. Вітер буде з південного сходу швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі буде від 7 до 12 градусів, а на узбережжі морів навіть до 15. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних 19 – 24 градусів.

Якою буде погода в Києві та області

На Київщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі буде близько 7 – 12 градусів, а вдень – від 19 до 24 градусів.

У самому Києві вночі температура буде близько 10 градусів, а вдень термометри покажуть приємні 21 – 23 градуси.

Яка буде температура у містах України

Київ +21...+23;

Ужгород +14…+16;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +14...+16;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +13...+15;

Рівне +14...+16;

Житомир +20…+22;

Вінниця +21…+23;

Одеса +20…+22;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +22…+24;

Сімферополь +22…+24;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +20...+22;

Суми +22...+24;

Полтава +21…+23;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +21…+23;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +23…+25;

Харків +23…+25.

Погода в Україні 3 жовтня / Фото Укргідрометцентру