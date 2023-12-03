Несмотря на это, небольшие дожди ожидаются на Юге нашего государства. Поэтому не забудьте тепло одеться и взять зонтики.
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Какая будет погода в Украине 4 декабря
В большинстве областей Украины в этот день не будет осадков, что позволит насладиться солнцем, которое время от времени будут закрывать облака, и небольшим морозом. Однако усилятся порывы ветров, которые могут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
Не будет большой непогоды в западных областях Украины. Там прогнозируется облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура там будет доходить от -4 до -1 градуса. В то же время, небольшой снег в этот день синоптики прогнозируют на Закарпатье.
На Севере будет также переменная облачность с прояснениями. Температура там также составит от -4 до -1 градуса. Теплее всего в этот раз будет в Киеве.
В большинстве центральных и восточных областей Украины также не прогнозируют дожди. Температура будет достигать от -3 до +1 градуса в зависимости от региона. Небольшие дожди возможны только в Днепропетровской области.
Самой тёплой погода будет на Юге Украины. Температура там поднимется от +1 до 5 градусов. В большинстве южных областей значительных осадков не прогнозируется, однако возможны небольшие дожди, которые будут идти время от времени. Несмотря на это, в Крыму могу дождь или мокрый снег на протяжении всего дня.
Температура в областных центрах Украины
Киев – -3...-1
Ужгород – -3...-1
Львов – -4...-2
Ивано-Франковск – -4...-2
Тернополь – -4..-2
Черновцы – -4...-2
Хмельницкий – -4…-2
Луцк – -4...-2
Ровно – -4...-2
Житомир – -4...-2
Винница – 0...-2
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -4...-2
Суммы – -4...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – +0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...-2
Луганск – -3...-1
Харьков – 0...-2
Прогноз погоды в Украине 4 декабря / Карта Укргидрометцентра.