Несмотря на это, небольшие дожди ожидаются на Юге нашего государства. Поэтому не забудьте тепло одеться и взять зонтики.

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Какая будет погода в Украине 4 декабря

В большинстве областей Украины в этот день не будет осадков, что позволит насладиться солнцем, которое время от времени будут закрывать облака, и небольшим морозом. Однако усилятся порывы ветров, которые могут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Не будет большой непогоды в западных областях Украины. Там прогнозируется облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура там будет доходить от -4 до -1 градуса. В то же время, небольшой снег в этот день синоптики прогнозируют на Закарпатье.

На Севере будет также переменная облачность с прояснениями. Температура там также составит от -4 до -1 градуса. Теплее всего в этот раз будет в Киеве.

В большинстве центральных и восточных областей Украины также не прогнозируют дожди. Температура будет достигать от -3 до +1 градуса в зависимости от региона. Небольшие дожди возможны только в Днепропетровской области.

Самой тёплой погода будет на Юге Украины. Температура там поднимется от +1 до 5 градусов. В большинстве южных областей значительных осадков не прогнозируется, однако возможны небольшие дожди, которые будут идти время от времени. Несмотря на это, в Крыму могу дождь или мокрый снег на протяжении всего дня.

Температура в областных центрах Украины

Киев – -3...-1

Ужгород – -3...-1

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – -4...-2

Тернополь – -4..-2

Черновцы – -4...-2

Хмельницкий – -4…-2

Луцк – -4...-2

Ровно – -4...-2

Житомир – -4...-2

Винница – 0...-2

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -4...-2

Суммы – -4...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – +0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...-2

Луганск – -3...-1

Харьков – 0...-2



Прогноз погоды в Украине 4 декабря / Карта Укргидрометцентра.