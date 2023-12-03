Попри це, невеликі дощі очікуються на Півдні нашої держави. Тому не забудьте тепло одягнутися та взяти з собою парасольки.

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Якою буде погода в Україні 4 грудня

У більшості областей України цього дня не будуть значних опадів, що дозволить насолодитися сонцем, яке час від часу будуть закривати хмари, та невеликим морозом. Однак посиляться пориви вітрів, які можуть сягати від 7 до 12 метрів на секунду.

Не буде великої негоди у західних областях України. Там прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Температура там сягатиме від -4 до -1 градуса. Водночас невеликий сніг цього дня синоптики прогнозують на Закарпатті.

На Півночі буде також мінлива хмарність з проясненнями. Температура там також становитиме від -4 до -1 градуса. Найтепліше цього разу буде у Києві.

У більшості центральних та східних областей України також не прогнозують дощів. Температура сягатиме від -3 до +1 градуса в залежності від регіону. Невеликі дощі можливі лише у Дніпропетровській області.

Найтеплішою погода буде на Півдні України. Температура там підніметься від +1 до 5 градусів. У більшості південних областей значних опадів не прогнозують, однак можливі невеликі дощі, які йтимуть час від часу. Попри це, у Криму можу піти дощ або мокрий сніг впродовж усього дня.

Температура в обласних центрах України

Київ – -3...-1

Ужгород – -3...-1

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -4...-2

Тернопіль – -4..-2

Чернівці – -4...-2

Хмельницький – -4…-2

Луцьк – -4...-2

Рівне – -4...-2

Житомир – -4...-2

Вінниця – 0...-2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – 0...-2

Дніпро – +0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -3...-1

Харків – 0...-2



Прогноз погоди в Україні 4 грудня / Карта Укргідрометцентру