Укр Рус
24 Канал Новости Украины Пока в одних областях будет +15, в других будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 4 марта
3 марта, 19:03
2

Пока в одних областях будет +15, в других будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 4 марта

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • На востоке и северо-востоке Украины 4 марта возможен небольшой мокрый снег и дождь, тогда как большинство регионов останутся без осадков.
  • Дневная температура достигнет до 15 градусов в западных областях, с ночными морозами и гололедом на севере и северо-востоке.

Погода 4 марта в разных областях Украины будет кардинально отличаться. Когда одни будут греться под 15 градусами, другие будут страдать от мокрого снега.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Смотрите также Будут ли сильные снегопады в марте, и возможен ли снег в апреле: что говорят синоптики

Какой будет погода 4 марта?

Во вторник, 4 марта, в Украине будет усиливаться влияние поля высокого давления, поэтому большинство регионов обойдется без осадков.

Лишь на востоке и северо-востоке днем возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью будет колебаться от небольшого минуса до плюсовых значений, а днем воздух прогреется до 15 градусов в западных областях.

По данным синоптиков, атмосферное давление будет расти, что будет способствовать прояснениям в ночные часы. Именно поэтому ночью ожидается слабый мороз и гололедица, особенно на севере и северо-востоке страны.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев: -3...+9
  • Львов: -2...+14
  • Ужгород: -1...+14
  • Ивано-Франковск: -2...+14
  • Черновцы: -2...+14
  • Тернополь: -2...+12
  • Хмельницкий: -2...+12
  • Ровно: ночью 0...-2, днем +10...+12
  • Луцк: 0...+14
  • Житомир: -1...+9
  • Винница: -1...+10
  • Одесса: +1...+9
  • Николаев: +1...+8
  • Херсон: +1...+8
  • Днепр: 0...+6
  • Запорожье: +1...+6
  • Полтава: 0...+5
  • Харьков: 0...+4
  • Сумы: 0...+4
  • Чернигов: 0...+6
  • Кропивницкий: 0...+8
  • Донецк: +1...+5
  • Луганск: +1...+5
  • Симферополь: 0...+7

Погода в Украине 4 марта / Карта Укргидрометцентра

Какой погоды ждать в марте?

  • Март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явления возможно.

  • В целом погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет теплой и сухой из-за антициклонального характера, поэтому, согласно прогнозам, не будет сопровождаться существенными осадками.