Пока в одних областях будет +15, в других будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 4 марта
- На востоке и северо-востоке Украины 4 марта возможен небольшой мокрый снег и дождь, тогда как большинство регионов останутся без осадков.
- Дневная температура достигнет до 15 градусов в западных областях, с ночными морозами и гололедом на севере и северо-востоке.
Погода 4 марта в разных областях Украины будет кардинально отличаться. Когда одни будут греться под 15 градусами, другие будут страдать от мокрого снега.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 4 марта?
Во вторник, 4 марта, в Украине будет усиливаться влияние поля высокого давления, поэтому большинство регионов обойдется без осадков.
Лишь на востоке и северо-востоке днем возможен небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью будет колебаться от небольшого минуса до плюсовых значений, а днем воздух прогреется до 15 градусов в западных областях.
По данным синоптиков, атмосферное давление будет расти, что будет способствовать прояснениям в ночные часы. Именно поэтому ночью ожидается слабый мороз и гололедица, особенно на севере и северо-востоке страны.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев: -3...+9
- Львов: -2...+14
- Ужгород: -1...+14
- Ивано-Франковск: -2...+14
- Черновцы: -2...+14
- Тернополь: -2...+12
- Хмельницкий: -2...+12
- Ровно: ночью 0...-2, днем +10...+12
- Луцк: 0...+14
- Житомир: -1...+9
- Винница: -1...+10
- Одесса: +1...+9
- Николаев: +1...+8
- Херсон: +1...+8
- Днепр: 0...+6
- Запорожье: +1...+6
- Полтава: 0...+5
- Харьков: 0...+4
- Сумы: 0...+4
- Чернигов: 0...+6
- Кропивницкий: 0...+8
- Донецк: +1...+5
- Луганск: +1...+5
- Симферополь: 0...+7
Погода в Украине 4 марта / Карта Укргидрометцентра
Какой погоды ждать в марте?
Март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явления возможно.
В целом погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет теплой и сухой из-за антициклонального характера, поэтому, согласно прогнозам, не будет сопровождаться существенными осадками.