Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 4 березня?

У вівторок, 4 березня, в Україні посилюватиметься вплив поля високого тиску, тож більшість регіонів обійдеться без опадів.

Лише на сході та північному сході вдень можливий невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура вночі коливатиметься від невеликого мінуса до плюсових значень, а вдень повітря прогріється до 15 градусів у західних областях.

За даними синоптиків, атмосферний тиск зростатиме, що сприятиме проясненням у нічні години. Саме через це вночі очікується слабкий мороз та ожеледиця, особливо на півночі та північному сході країни.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ: -3…+9

Львів: -2…+14

Ужгород: -1…+14

Івано-Франківськ: -2…+14

Чернівці: -2…+14

Тернопіль: -2…+12

Хмельницький: -2…+12

Рівне: вночі 0…-2, вдень +10…+12

Луцьк: 0…+14

Житомир: -1…+9

Вінниця: -1…+10

Одеса: +1…+9

Миколаїв: +1…+8

Херсон: +1…+8

Дніпро: 0…+6

Запоріжжя: +1…+6

Полтава: 0…+5

Харків: 0…+4

Суми: 0…+4

Чернігів: 0…+6

Кропивницький: 0…+8

Донецьк: +1…+5

Луганськ: +1…+5

Сімферополь: 0…+7

Погода в Україні 4 березня / Карта Укргідрометцентру

Якої погоди чекати у березні?